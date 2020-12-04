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    Fransız basınındaki Burak Yılmaz manşetleri

    Fransız basınındaki Burak Yılmaz manşetleri

    Fransız basını, Lille-Sparta Prag maçında attığı iki golle takımını son 32 turuna taşıyan milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a övgüler yağdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2020 - 10:44
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 11:43
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    Fransa'nın Lille takımı, UEFA Avrupa Ligi 5. grup maçında sahasında Sparta Prag'ı konuk etti.

    Rakibini Burak Yılmaz'ın attığı gollerle 2-1 mağlup eden Fransızlar, adını son 32 turuna yazdırmayı başardı.

    Fransız basını, maç sonrası attığı manşetlerle milli futbolcumuza övgüler yağdırdı.

    İşte o manşetler:

    "KURTARICI"

    L'Qquipe: Maçın sonlarına doğru oyuna giren Türk forvet, attığı iki golle Lille'i Sparta Prag'a karşı kurtardı.

    Fransız basınındaki Burak Yılmaz manşetleri #1

    "KRAL LILLE'İ SON 32 TURUNA GÖNDERDİ"

    SO FOOT: Kral Burak, Lille'i son 32 turuna gönderdi.

    Fransız basınındaki Burak Yılmaz manşetleri #2

    RMC SPORT: Burak, Sparta'yı devirdi ve Lille'i son 32 turuna yolladı.

    Fransız basınındaki Burak Yılmaz manşetleri #3

    FOOT MERCATO: Lille, Burak Yılmaz sayesinde son 32 turuna geçti. Milan da tur biletini aldı.

    Fransız basınındaki Burak Yılmaz manşetleri #4

    BOURSORAMA: Burak, Lille'i son 32'ye gönderdi.

    Fransız basınındaki Burak Yılmaz manşetleri #5

    "YIKICI BURAK"

    MADE IN FOOT: Yıkıcı... Lille Burak'ın iki golü sayesinde turu geçti.

    Fransız basınındaki Burak Yılmaz manşetleri #6

    FRANCE FOOTBALL: Teşekkürler Burak!

    Fransız basınındaki Burak Yılmaz manşetleri #7

    SANCHES: MAKİNE GİBİ

    Öte yandan Burak'ın takım arkadaşı Renato Sanches, golcü futbolcuya övgüler yağdırdı.

    Sanches, "Burak Yılmaz 35 yaşında ama bir makine gibi." dedi.

    Fransız basınındaki Burak Yılmaz manşetleri #8

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