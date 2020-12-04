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- Fransız basınındaki Burak Yılmaz manşetleri
Fransız basınındaki Burak Yılmaz manşetleri
- Haber Merkezi
- 04.12.2020 - 10:44
- Güncelleme : 04.12.2020 - 11:43
Fransa'nın Lille takımı, UEFA Avrupa Ligi 5. grup maçında sahasında Sparta Prag'ı konuk etti.
Rakibini Burak Yılmaz'ın attığı gollerle 2-1 mağlup eden Fransızlar, adını son 32 turuna yazdırmayı başardı.
Fransız basını, maç sonrası attığı manşetlerle milli futbolcumuza övgüler yağdırdı.
İşte o manşetler:
"KURTARICI"
L'Qquipe: Maçın sonlarına doğru oyuna giren Türk forvet, attığı iki golle Lille'i Sparta Prag'a karşı kurtardı.
"KRAL LILLE'İ SON 32 TURUNA GÖNDERDİ"
SO FOOT: Kral Burak, Lille'i son 32 turuna gönderdi.
RMC SPORT: Burak, Sparta'yı devirdi ve Lille'i son 32 turuna yolladı.
FOOT MERCATO: Lille, Burak Yılmaz sayesinde son 32 turuna geçti. Milan da tur biletini aldı.
BOURSORAMA: Burak, Lille'i son 32'ye gönderdi.
"YIKICI BURAK"
MADE IN FOOT: Yıkıcı... Lille Burak'ın iki golü sayesinde turu geçti.
FRANCE FOOTBALL: Teşekkürler Burak!
SANCHES: MAKİNE GİBİ
Öte yandan Burak'ın takım arkadaşı Renato Sanches, golcü futbolcuya övgüler yağdırdı.
Sanches, "Burak Yılmaz 35 yaşında ama bir makine gibi." dedi.