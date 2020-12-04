Fransız basınındaki Burak Yılmaz manşetleri

Fransız basını, Lille-Sparta Prag maçında attığı iki golle takımını son 32 turuna taşıyan milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a övgüler yağdırdı.

Fransa'nın Lille takımı, UEFA Avrupa Ligi 5. grup maçında sahasında Sparta Prag'ı konuk etti.

Rakibini Burak Yılmaz'ın attığı gollerle 2-1 mağlup eden Fransızlar, adını son 32 turuna yazdırmayı başardı.

Fransız basını, maç sonrası attığı manşetlerle milli futbolcumuza övgüler yağdırdı.

İşte o manşetler:

"KURTARICI"

L'Qquipe: Maçın sonlarına doğru oyuna giren Türk forvet, attığı iki golle Lille'i Sparta Prag'a karşı kurtardı.

"KRAL LILLE'İ SON 32 TURUNA GÖNDERDİ"

SO FOOT: Kral Burak, Lille'i son 32 turuna gönderdi.

RMC SPORT: Burak, Sparta'yı devirdi ve Lille'i son 32 turuna yolladı.

FOOT MERCATO: Lille, Burak Yılmaz sayesinde son 32 turuna geçti. Milan da tur biletini aldı.

BOURSORAMA: Burak, Lille'i son 32'ye gönderdi.

"YIKICI BURAK"

MADE IN FOOT: Yıkıcı... Lille Burak'ın iki golü sayesinde turu geçti.

FRANCE FOOTBALL: Teşekkürler Burak!

SANCHES: MAKİNE GİBİ

Öte yandan Burak'ın takım arkadaşı Renato Sanches, golcü futbolcuya övgüler yağdırdı.

Sanches, "Burak Yılmaz 35 yaşında ama bir makine gibi." dedi.