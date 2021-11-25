Fransız gazeteci Canuti'den tepki çeken Galatasaray paylaşımı

Marsilya maçı öncesi Fransız spor gazetecisi Romain Canuti, yaptığı paylaşımda, "Galatasaray'ın aslanını ehlileştirdim" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray, evinde Fransız ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek.

Grupta namağlup ilerleyen sarı-kırmızılılar, bu akşam alacağı galibiyetle gruptan çıkmayı garantileyecek.

Maç öncesi iki takım da son hazırlıklarını tamamladı. Basın toplantısının ardından tepki çeken bir olay yaşandı.

Marsilyalı gazeteci Romain Canuti, Galatasaray'ın simgesi olan aslan heykelinin üzerinde poz verdi.

"GALATASARAY'IN ASLANINI EHLİLEŞTİRDİM"

Daha sonra güvenlik görevlileri durumu fark etti ve Fransız gazeteciyi uyardı. Olayın ardından Canuti, Galatasaray taraftarının tepkisini toplayacak bir paylaşım yaptı.

Aslan'ın üzerinde çekilen fotoğrafını paylaşan Canuti, "Galatasaray'ın aslanını ehlileştirdim." ifadelerini kullandı.

Canuti'nin paylaşımı, sosyal medyada oldukça tepki topladı.