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    Fransız polisinden, Trabzonspor taraftarına köpekli arama

    Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde Monaco'ya konuk olduğu maç öncesi Fransız polisi, bordo-mavili taraftarları stada alırken köpeklerle aradı.
    • 07.10.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 11:00
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    Fransız polisinden, Trabzonspor taraftarına köpekli arama

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3'üncü maçında Trabzonspor'un Monaco'ya konuk olduğu maç öncesinde Fransız güvenlik güçlerinin, bordo-mavili taraftarları köpekle araması tepki çekti.

    Fransız polisler, köpekle arama yaptı

    Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H grubundaki rakibi Monaco ile karşı karşıya geldi. TSİ 19.45'te başlayan karşılaşma öncesinde maçı izlemek için II. Louis Stadyumu'na giden taraftarlara Fransız polisleri tarafından arama yapıldı.

    Stat girişinde güvenlik gerekçesiyle yapılan aramalara kurt köpekleri eşlik etti. Maça girmek için stat önünde bekleyen taraftarların sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.

    Fransız polisinden, Trabzonspor taraftarına köpekli arama İZLE

    Fransız polisinden, Trabzonspor taraftarına köpekli arama #1

    Fransız polisinden, Trabzonspor taraftarına köpekli arama #2


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