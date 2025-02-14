Galatasaray 10 kişi kaldı! Kaan Ayhan, kırmızı kart gördü

Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi.
AFAS Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında sarı-kırmızılı takıma kötü bir haber geldi.
KAAN AYHAN, KIRMIZI GÖRDÜ
Dakikalar 51'i gösterdiğinde Galatasaray, 10 kişi kaldı.
Kaan Ayhan, Lahdo'yu ceza sahası önünde faulle durdurunca ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Milli futbolcu, ilk sarı kartını 11. dakikada yaptığı faulün ardından görmüştü.
RÖVANŞ MAÇINDA YOK
Böylelikle Kaan Ayhan, 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.
(Görüntüler TRT 1'den alınmıştır.)
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