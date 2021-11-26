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    Galatasaray 4. torbadan girip lider olan tek takım

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup kuralarına 4. torbadan girip lider konumda bulunan tek takım olarak yer alıyor.
    • İHA
    • 26.11.2021 - 15:49
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    Galatasaray 4. torbadan girip lider olan tek takım

    UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta dün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. E Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Olimpik Marsilya galibiyetiyle 11 puanla liderliğine devam ederken, bir alanda daha zirvede yer alıyor.

    Sarı-kırmızılılar, bu sezon grup kuralarına dördüncü torbadan girip, 5. maçlar sonunda liderlik koltuğunda oturan tek takım olarak dikkat çekiyor.

    Galatasaray 4. torbadan girip lider olan tek takım #1

    8 TAKIMIN EN İYİSİ

    UEFA Avrupa Ligi'ne dördüncü torbadan katılan 8 takımın 5. maçların sonucunda gruplarındaki pozisyonlarına bakıldığında durum şöyle:

    • A Grubu: Brondby 4. sırada
    • B Grubu: Sturm Graz 4. sırada
    • C Grubu: Legia 4. sırada
    • D Grubu: Royal Antwerp 4. sırada
    • E Grubu: Galatasaray 1. sırada
    • F Grubu: Midtjylland 3. sırada
    • G Grubu: Ferencvaros 4. sırada
    • H Grubu: Rapid Wien 4. sırada

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