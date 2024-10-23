Galatasaray 48 sene sonra İsveç takımını yendi

İHA

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Galatasaray evinde oynadığı Elfsborg ile ilk kez Avrupa kupalarında karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar ayrıca bu maçla birlikte İsveç takımlarıyla da 8. karşılaşmasına çıktı ve 2. galibiyetini elde etti. Aslan diğer mücadelelerde 2 beraberlik, 4 yenilgi almıştı.

SON GALİBİYET 1976'DA

Sahadan 4-3’lük skorla galip ayrılan Galatasaray bu sonuçla birlikte 48 yıl sonra bir İsveç takımını mağlup etmeyi başardı.

Sarı-kırmızılılar, daha önce İsveç temsilcilerine karşı tek galibiyetini 15 Eylül 1976 tarihinde deplasmanda AIK takımını 2-1’lik skorla yenerek almıştı.

Galatasaray bu müsabaka öncesinde İsveç’ten; Östersunds, Helsingborg, Göteborg ve AIK takımlarıyla oynamıştı.