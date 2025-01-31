Galatasaray, Ajax'a mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde 8. ve son hafta maçlarının heyecanı yaşandı.
Francesco Farioli’nin çalıştırdığı Hollanda ekibi Ajax ile Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray, İspanyol hakem J. Gil Manzano’nun düdük çaldığı müsabakada Johan Cruijff Arena’da karşı karşıya geldi.
Galatasaray, rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu.
GALATASARAY, DEPLASMANDA MAĞLUP OLDU
Mücadelede Ajax'ın golleri 23. dakikada Traore ve 58. dakikada Fitz-Jim'den geldi. Galatasaray'ın tek sayısını ise 90+4'de Osimhen kaydetti.
ÜÇ İSİM CEZALI
Galatasaray'da Osimhen, Torreira ve Sanchez gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Bu sonuçla lig aşamasını 14. sırada tamamlayan sarı-kırmızlılar, yoluna son 16 play-off turunda devam edecek.
Okan Buruk'un ekibi 19. sıradaki AZ Alkmaar veya 20. sıradaki Midtjylland ile karşılaşacak.
PLAY-OFF MAÇLARI 13-20 ŞUBAT'TA
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play off turunda kuralar TSİ 15.00' ten itibaren çekilecek.
Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.
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