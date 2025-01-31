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Galatasaray, Ajax'a mağlup oldu

Galatasaray, Ajax'a mağlup oldu Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Ajax'a 2-1'lik skorla yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyete rağmen ilk 24 takım arasına kaldı.