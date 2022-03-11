Galatasaray, Avrupa deplasmanlarında kalesini gole kapatıyor

Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde deplasmanda bu sezon gol yemeden ilerliyor. Galatasaray, Camp Nou'da da Barcelona karşısında kalesini gole kapatarak bu alandaki liderliğini sürdürdü.

Süper Lig 'de tarihinin en kötü günlerini geçiren Galatasaray , Avrupa'da bambaşka...

Sarı-Kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın da bulunduğu E Grubu'nu lider tamamlamış ve Son 16 Turu'na kalmıştı.

Aslan bu grupta deplasmanlarda kalesini gole kapatarak bu alanda tek takım olma unvanını elde etmişti.

BARÇA'DAN DA GOL YEMEDİ

Temsilcimiz Galatasaray, Son 16 Turu'nda Camp Nou'da kozlarını paylaştığı Barcelona'ya da gol izni vermedi. Özellikle Barça'dan kiralanan kaleci İnaki Pena eski takımına karşı harika bir oyun ortaya koydu.

Böylece sarı-kırmızılılar, bu sezon Avrupa arenasında çıktığı 4 deplasman maçından da gol yemeden ayrıldı ve önümüzdeki hafta perşembe günü Nef Stadyumu'nda oynanacak rövanş maçı öncesinde avantajı kaptı.

PENA'DAN NEFİS KURTARIŞLAR

Galatasaray'da kaleci Pena'nın performansı da alkış aldı. Pena kurtarışlarıyla, Barcelona taraftarından tepki topladı.