Galatasaray Avrupa kupalarında 100 galibiyete ulaştı

Avrupa kupalarında oynayan Türk takımları içinde Galatasaray, 100. galibiyete ulaşan ilk Türk kulübü oldu.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçında Galatasaray, Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla karşı karşıya geldi.

Deplasmanda oynayan sarı kırmızılılar, Azerbaycan ekibini 3-1 mağlup etti.

Turu geçen Galatasaray, 3. eleme turunda Hajduk Split ile karşılaşacak.

100. GALİBİYETE ULAŞAN İLK TÜRK TAKIMI

Mbaye Diagne (2) ve Christian Luyindama'nın golleriyle kazanıp yoluna devam eden Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde 100 galibiyete ulaşan ilk Türk takımı oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 286. maçta 100 galibiyet, 75 beraberlik ve 111 mağlubiyet yaşadı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 380 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 429 gole engel olamadı.

GALATASARAY SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Avrupa kupalarında 100. galibiyetine ulaşan Galatasaray, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sarı kırmızılı ekip yaptığı paylaşımda, "Bu akşam aldığımız sonuçla Avrupa kupalarında 100. galibiyete ulaşan ilk Türk takımı olduk." açıklamasında bulundu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN 84 GALİBİYETİ VAR

Avrupa kupalarında oynayan diğer Türk kulüplerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray'a en yakın olan iki kulüp.

Fenerbahçe Avrupa kupalarında oynadığı 230 maçta 84 galibiyet 48 beraberlik 98 mağlubiyet alırken, Beşiktaş ise Avrupa kupalarında 223 maça çıktı. Çıktığı maçta siyah beyazlılar 84 galibiyet 46 beraberlik ve 93 mağlubiyet aldı.

Galatasaray ise Avrupa kupalarında çıktığı 286 maça 100 galibiyet 75 beraberlik 111 mağlubiyet aldı.