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    Galatasaray, Avrupa'da 3 maçtır gol yemiyor

    Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 3 maçta iki gol attı ve kalesini gole kapatarak Avrupa Kupaları tarihinde bir ilki yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 14:45
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    Galatasaray, Avrupa'da 3 maçtır gol yemiyor

    UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

    Avrupa Kupaları tarihinde üç maçta da kalesini gole kapatan Galatasaray, üst üste 3 maçta gol yemeyerek ön elemeler haricinde bu sayıya ilk kez ulaşmayı başardı.

    Sarı kırmızılı takım daha 93-94 sezonunda Manchester United karşısında Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında 0-0'lık beraberlik almış, arkasından grupta oynanan Barcelona ve Spartak Moskova maçlarında da golsüz eşitlikler alarak üst üste 3 maçta gol yememişti.

    Galatasaray, Avrupa da 3 maçtır gol yemiyor #1

    GOL YEMEYEN İKİ TAKIMDAN BİRİ

    Galatasaray haricinde bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne kalesinde henüz gol görmeyen bir diğer takım ise İngiliz West Ham United oldu. Galatasaray ile birlikte West Ham, 32 takım içerisinde kalesini gole kapatan iki takım olarak öne çıktı.

    Galatasaray, Avrupa da 3 maçtır gol yemiyor #2

    7 MAÇTIR KAYBETMİYOR

    Galatasaray'ın 7 maçtır Avrupa'da kaybetmemesi de kalesini gole kapatmasıyla birlikte bir diğer önemli istatistik olarak öne çıktı.

    Galatasaray son olarak 2009'da üst üste 11 Avrupa kupası karşılaşmasında namağlup serisi yakalamıştı.

    Galatasaray, Avrupa da 3 maçtır gol yemiyor #3

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