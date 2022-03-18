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    Galatasaray, Avrupa'da ne kadar kazandı

    Galatasaray, Avrupa'da ne kadar kazandı

    Avrupa'ya nokta koyan Galatasaray, başarı bonusu ve yayın gelirleri ile birlikte 16.9 milyon euroyu kasasına koydu.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 10:14
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    Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkarak büyük başarıya imza atan sarı-kırmızılılar, toplamda 16.9 milyon euro (276 milyon TL) gelirle vedasını yaptı.

    Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye elenen Aslan, yayın havuzu gelirinden 350 bin euro alırken, Avrupa Ligi gruplarına kalarak 3 milyon 630 bin euro elde etti.

    Galatasaray, Avrupa da ne kadar kazandı #1

    GALİBİYETLERDEN DE İYİ GELİR ELDE EDİLDİ

    6 maçtaki 3 galibiyetle 1 milyon 890 bin euro, 3 beraberlik için de toplam 630 bin euro kazanan Cimbom, liderlik primi olarak 1.1 milyon euro, son 16'ya kalarak da 1.2 milyon euro aldı.

    Katsayıdan kasasını 3.1 milyon euro ile dolduran sarı-kırmızılılar, yayın havuzundan da ortalama 5 milyon euroluk gelir bekliyor.

    Galatasaray, Avrupa da ne kadar kazandı #2


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