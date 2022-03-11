Petrol
109.09
-0.09%
Euro
16.33
-0.08%
Dolar
14.86
0.06%
Altın
954.58
0.27%
Borsa
2042
-0.03%
Bitcoin
589.739
-3.84%
BTXN Coin
39.11
2.43%
Bitexen
0ºC
İstanbul
Çok bulutlu 0 C
    Galatasaray, Barcelona ile berabere kaldı

    Galatasaray, Barcelona ile berabere kaldı

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 00:54
    • Güncelleme : 11.03.2022 - 01:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona ile karşı karşıya geldi.

    İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Katalan ekibi, ciddi ataklar sergilese de Galatasaray'ın kalecisi Pena'yı geçemedi.

    Sarı-kırmızılılar da bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0'lık beraberlikle gidildi.

    Galatasaray, Barcelona ile berabere kaldı #1

    GALATASARAY DEPLASMANDA İSTEDİĞİNİ ALDI

    İkinci yarıda Barcelona, Galatasaray kalesine akın akın geldi. Bu devrede sarı-kırmızılılar atağa çıkmakta bir hayli zorlandı.

    78. dakikada Van Aanholt'un pasında topla buluşan Gomis topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt olduğu için gol iptal edildi.

    Maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray, İstanbul'da oynanacak maç öncesi avantaj sağladı.

    Galatasaray, Barcelona ile berabere kaldı #2

    Galatasaray, Barcelona ile berabere kaldı #3


    İlginizi Çekebilir

    Sabahattin Ali'nin bireyin iç dünyası romanı: İçimizdeki Şeytan
    Kitap

    Sabahattin Ali'nin bireyin iç dünyası romanı: İçimizdeki Şeytan

    Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi
    Futbol

    Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Görüş Bildir