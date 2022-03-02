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Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 02.03.2022 - 15:53
- Güncelleme : 02.03.2022 - 15:55
Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve zirve yarışından uzaklaşan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam ediyor.
E Grubu'nu 12 puan ile lider olarak tamamlayan temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk maçına İspanya'da çıkıyor.
Torrent yönetimindeki sarı kırmızılılar, çeyrek final yolunda La Liga'nın dev ekibi Barcelona ile eşleşti.
Akabinde taraftarlar, Barcelona - Galatasaray maçı için geri sayıma geçti. Sarı kırmızılılar, heyecanla maçın tarihi ve saat bilgisi hakkında bilgileri araştırıyor.
Peki Barcelona - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte Barcelona - Galatasaray maçı hakkında bilgiler...
BARCELONA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi Barcelona - Galatasaray maçı, 10 Mart 2022 Perşembe günü Camp Nou'da oynanacak. Bu karşılaşma, dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.
Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın başlama saatinin 23:00 olması bekleniyor.
Barcelona - Galatasaray arasında oynanacak ikinci müsabaka ise 17 Mart'ta İstanbul'da Nef Stadyumu'nda oynanacak.
GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?
Barcelona - Galatasaray maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.
Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz.