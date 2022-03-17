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    Galatasaray - Barcelona maçı şifresiz mi yayınlanacak? TV8 ekranlarından...

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Barcelona'yı konuk ediyor. Peki, Galatasaray - Barcelona maçı şifresiz mi yayınlanacak?
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 12:45
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    Galatasaray - Barcelona maçı şifresiz mi yayınlanacak? TV8 ekranlarından...

    Süper Lig'de istediği çıkışları yakalamaya başlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de emin adımlarla ilerliyor.

    Fatih Terim döneminde başarılar elde eden ve tur atlayan Galatasaray,, Barcelona ile eşleşti ve ilk maç 0-0 tamamlandı.

    Domenec Torrent yönetimindeki sarı kırmızılı ekip 0-0'lık skorun rövanşına ise İstanbul'da, kendi evinde çıkacak.

    Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu EXXEN'de yayınlanacak maçla ilgili detaylar gündeme getirildi.

    Tarihi mücadele öncesinde Galatasaraylılar başta olmak üzere futbolseverler, yayıncı kuruluş Exxen'in sahibi olan Acun Ilıcalı'ya mesajlar göndermeye başladı.

    Sosyal medya platformu olan Twitter'da, #AcunMacıNaklenVer hashtag'iyle çalışma başlatılırken, maç saatine kadar bu kampanyaya ilginin oldukça yoğun olması bekleniyor.

    Peki, Galatasaray - Barcelona maçı şifresiz mi yayınlanacak? İşte yanıtı...

    GALATASARAY - BARCELONA MAÇI ŞİFRESİ Mİ?

    Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Barcelona maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Bu akşam TSİ 20.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak. Acun Ilıcalı, taraftarların çağrısına ilişkin bir açıklama yaptı. Bu nedenle maç şifreli olarak yayınlanacak.

    Galatasaray - Barcelona maçı şifresiz mi yayınlanacak? TV8 ekranlarından... #1

    MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed

    Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Depay, Aubameyang


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