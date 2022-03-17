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    Galatasaray - Barcelona maçının ilk 11'leri

    Galatasaray - Barcelona maçının ilk 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, sahasında Barcelona'yı konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 19:24
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    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, İspanya'nın Barcelona takımı ile karşılaşacak.

    Galatasaray Stadı'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

    Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak. Müsabaka Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis

    Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Eric Garcia, Jordi Alba, Sergio Busquets, De Jong, Pedri, Traore, Ferran Torres, Aubameyang


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