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    Galatasaray - Barcelona rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler o tarihte!

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona'yla berabere kalarak tur şansını İstanbul'a bıraktı. Peki Barcelona - Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 12:45
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    Galatasaray - Barcelona rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler o tarihte!

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın önünde E Grubu'nu lider tamamlayarak son 16'ya yükseldi.

    Domenec Torrent yönetimindeki sarı kırmızılı ekip, son 16 turu ilk maçında ise deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona ile karşı karşıya geldi.

    Avrupa'nın en formda takımlarından Barcelona'ya hem de deplasmanda direnen Galatasaray, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı ve bu beraberlikle tur şansını İstanbul'a taşıdı.

    Bu sonucun ardından kıran kırana geçecek Galatasaray - Barcelona rövanş maçı için geri sayım başladı.

    Sarı kırmızılı taraftarlar ise kapalı gişe oynanması beklenen rövanş maçının tarih ve saat bilgisi hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

    Peki Galatasaray - Barcelona rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Barcelona rövanş maçının tarihi...

    GALATASARAY - BARCELONA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Galatasaray - Barcelona rövanş maçı, 17 Mart 2022 Perşembe günü saat saat 20.45'te başlayacak. İstanbul'da Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma, Exxen'den naklen yayınlanacak.

    Avrupa'da yoluna namağlup devam eden temsilcimiz, rövanş maçına umutlu çıkacak.

    Deplasmanda gol avantajı kuralı kalktığı için her türlü beraberlik halinde İstanbul'daki maç uzatmalara gidecek. Kazanan taraf kim olursa, adını çeyrek finale yazdıracak.

    Galatasaray - Barcelona rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler o tarihte! #1


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