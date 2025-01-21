Galatasaray - Dinamo Kiev - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: GALATASARAY 1-0 DINAMO KIEV

6’ Goool … Galatasaray 1-0 Dinamo Kiev (Davinson)

3' Galatasaray kontra atağında Osimhen yerde kaldı. Karar devam fakat sağlık ekipleri oyuna giriyor.

1' Maç başladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlıyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan maç, saat 18.30'da başladı.

Müsabakayı Estonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Kristo Tohver yönetiyor.

Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga üstleniyor.

Dördüncü hakemliğini Kevin Kaivoja'nın yaptığı müsabakanın VAR hakemi ise Marko Liiva.

Mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen

Dinamo Kiev: Neshcheret, Vivcharenko, Mykhavko, Bilovar, Tymchyk, Shaparenko, Mykhailenko, Buyalskyi, Kabaiev, Voloshyn, Vanat