Galatasaray - Elfsborg - CANLI SKOR
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GÜNCEL SKOR: GALATASARAY 0-0 ELFSBORG

1' Maç başladı.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında İsveç'in Elfsborg takımını konuk ediyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan maç, saat 17.30'da başladı. Müsabaka, TRT 1'den yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen, Icardi

Elfsborg: Pettersson, Ibrahim, Holmen, Yegbe, Hedlund, Besfort Zeneli, Ouma, Hult, Qasem, Badioo, Arber Zeneli

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Emre Çalışkan
Editor