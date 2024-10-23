Galatasaray - Elfsborg - CANLI SKOR

Haber Merkezi
CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
GÜNCEL SKOR: GALATASARAY 0-0 ELFSBORG
1' Maç başladı.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında İsveç'in Elfsborg takımını konuk ediyor.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan maç, saat 17.30'da başladı. Müsabaka, TRT 1'den yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen, Icardi
Elfsborg: Pettersson, Ibrahim, Holmen, Yegbe, Hedlund, Besfort Zeneli, Ouma, Hult, Qasem, Badioo, Arber Zeneli
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış