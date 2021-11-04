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Galatasaray evinde Lokomotiv Moskova ile berabere kaldı
Avrupa Ligi E Grubu'nda Lokomotiv Moskova'yı ağırlayan Galatasaray sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
- Haber Merkezi
- 04.11.2021 - 22:40
- Güncelleme : 04.11.2021 - 22:46
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında temsilcimiz Galatasaray ile Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi..
FEGHOULI'NİN GOLÜNE KAMANO KARŞILIK VERDİ
Galatasaray'ı öne geçiren golü 43. dakikada Sofiane Feghouli kaydetti. Lokomotiv Moskova, 73. dakikada François Kamano ile eşitliği sağladı.
LİDERLİĞİMİZ DEVAM EDİYOR
1-1 sona eren maçla birlikte yoluna namağlup olarak devam eden Galatasaray, 8 puana yükseldi. Lokomotiv Moskova ise puanını 2 yaptı.
Galatasaray, grupta bir sonraki maçında Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. Lokomotiv Moskova ise Lazio'yu konuk edecek.