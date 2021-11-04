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    Galatasaray evinde Lokomotiv Moskova ile berabere kaldı

    Galatasaray evinde Lokomotiv Moskova ile berabere kaldı

    Avrupa Ligi E Grubu'nda Lokomotiv Moskova'yı ağırlayan Galatasaray sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2021 - 22:40
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 22:46
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    UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında temsilcimiz Galatasaray ile Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi..

    FEGHOULI'NİN GOLÜNE KAMANO KARŞILIK VERDİ

    Galatasaray'ı öne geçiren golü 43. dakikada Sofiane Feghouli kaydetti. Lokomotiv Moskova, 73. dakikada François Kamano ile eşitliği sağladı.

    Galatasaray evinde Lokomotiv Moskova ile berabere kaldı #1

    LİDERLİĞİMİZ DEVAM EDİYOR

    1-1 sona eren maçla birlikte yoluna namağlup olarak devam eden Galatasaray, 8 puana yükseldi. Lokomotiv Moskova ise puanını 2 yaptı.

    Galatasaray, grupta bir sonraki maçında Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. Lokomotiv Moskova ise Lazio'yu konuk edecek.

    Galatasaray evinde Lokomotiv Moskova ile berabere kaldı #2

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