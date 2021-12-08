Galatasaray gruptan nasıl lider çıkar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grup liderliği için Roma'da Lazio ile karşılaşacak. Teknik direktör Fatih Terim planını hazırladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ekibiyle birlikte yaptığı son toplantıda Lazio analizini tamamladı.

"BERABERLİĞE DEĞİL ZAFERE GİDİYORUZ"

Ortaya çıkan veriler doğrultusunda maç taktiğini ve ilk 11'i büyük ölçüde belirleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Beraberliğe değil, zafere gidiyoruz." düşüncesinde ne kadar kararlı olduğunu ortaya koyuyor.

Grup liderliği yolunda 1 puan yetmesine rağmen galibiyet isteyen Terim, pasa dayalı, hızlı hücumlar ve önde baskıyla birlikte takımının oyun kontrolünü elinde tutmasını istiyor.

Lazio'nun tehlikeli gol silahlarını kaleden uzak tutmak için topun hep kendilerinde kalması gerektiğini vurgulayan Fatih Hoca, çift forvetli düzen yerine kalabalık bir orta sahayla mücadele gücünü artırmayı hedefliyor.

DIAGNE'YE ÖZEL GÖREV

Terim'in planı doğrultusunda ön tarafta Diagne'nin oynaması bekleniyor. Senegalli forvetin, daha önceki Avrupa maçlarında yaptığı gibi, kenarlarda ve forvet arkasında oynayan arkadaşlarına koridor açması, rakip savunma dengesini bozması isteniyor.

Sol önde Kerem'in yeri garanti. Cicaldau'nun yokluğunda forvet arkasına Feghouli'nin geçeceği, sağ kenarda da Morutan'ın görev yapacağı belirtiliyor. Orta saha merkezinde de Taylan ve Berkan'ın birlikte görev alacağı öğrenildi.

Beklerde yine Yedlin ve Aanholt ilk 11'de şans bulacak. Marcao-Nelsson ikilisini bozmayı düşünmeyen Terim, kaleyi de Muslera'ya emanet edecek.

GALATASARAY NASIL LİDER ÇIKAR?

Galatasaray'ın namağlup lider durumda bulunduğu E Grubu'nda ilk sırayı alacak takım, son maçta belirlenecek.

Galatasaray, İtalya'da Lazio deplasmanında kazanması veya berabere kalması halinde grubunu lider tamamlayacak. Maçı Lazio'nun kazanması halinde ise İtalyan ekibi lider, Galatasaray ikinci olacak.

Statü gereği ilk sırada gruptan çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren takımla son 32 turu maçına çıkacak.

LİDER ÇIKARSA MARTA KADAR MAÇ YOK

İki takım arasında İstanbul'da yapılan ilk maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı. Sarı-kırmızılı takım, İtalya'dan lider dönmesi durumunda şubat ayını boş geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna mart ayında devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesi kesinleşen Marsilya'nın, UEFA Konferans Ligi'ne gidip gitmeyeceği de Lokomotiv Moskova ile yapacağı son maçta belli olacak.