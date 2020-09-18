Galatasaray-Hajduk Split maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray-Hajduk Split maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split oldu. Peki Gaklatasaray-Hajduk Split maçı ne zaman? saat kaçta? hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turunda Renova'yı 1-0 ile geçen Hajduk Split, Galatasaray'ın 3. ön eleme turundaki rakibi oldu.

Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmanın tarihi merak ediliyor. Peki, Galatasaray Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALATASARAY - HAJDUK SPLİT MAÇI NE ZAMAN

Galatasaray, Azerbaycan Neftçi Bakü'yü elemesi halinde, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hajduk Split ile karşılaşacak.

Karşılaşma 24 Eylül 2020 Perşembe günü İstanbul'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

HAJDUK TEKNİK DİREKTÖRÜ VUKAS'TAN AÇIKLAMA

Hajduk Teknik Direktörü Vukas eşleşmenin ardından, "Renova karşısında son 20 dakikada taraftarlarımızın sinirlerini bozduğumuzu biliyorum. Ancak savunmada sağlam durduk ve tur atlamayı başardık. Bu maçı daha erken bitirmeliydik. Şimdi sıradaki rakibi düşünmüyorum. Neftçi Bakü veya Galatasaray ile karşılaşacağız. Şu anda sadece psikolojik rahatlamamıza odaklandım. Zor ve stresli bir maçtı. Bir sonraki turda çok daha fazla çabaya ve kompakt olmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

HAJDUK SPLİT NASIL BİR TAKIM? HAJDUK SPLİT KADROSU

Hajduk Spit, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Renova'yı 1-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Transfermarkt'a göre 20 milyon euro kadro değeri bulunan Hajduk Split, bu sezon 4 lig maçından topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor.

3.7 milyon euro değerindeki 10 numara Mijo Caktas, Hajduk Spit'in en değerli oyuncusu konumunda bulunuyor.

Sol kanatta forma giyen Jario Da Silva ve ön libero Darka Nejasmic 1.6 milyon euroluk değerleriyle dikkat çekiyor.

18 yaşındaki Hırvat stoper Mario Vuskovic'in ise 1.5 milyon euro değeri bulunuyor.