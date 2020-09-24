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    Galatasaray-Hajduk Split maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3. ön eleme turu maçında sahasında Hırvat ekibi Hajduk Split'i konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 08:45
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    Galatasaray-Hajduk Split maçının muhtemel 11'leri

    Neftçi Bakü'yü eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükselen temsilcimiz Galatasaray, play-off'a yükselmek için sahaya çıkıyor.

    SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Craig Pawson yönetecek. Karşılaşma D-Smart platformundaki Spor Smart kanalından canlı yayımlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray

    Fatih
    Omar
    Luyindama
    Marcao
    Linnes
    Donk
    Belhanda
    Ömer Bayram
    Emre Kılınç
    Babel
    Diagne

    Hajduk Split

    Posavec
    Mujakic
    Colina
    Vuskovic
    Todorovic
    Nejasmic
    Caktas
    Juric
    Diamantakos
    Jairo
    Gyurcso

    Galatasaray-Hajduk Split maçının muhtemel 11 leri #1

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