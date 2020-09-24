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Galatasaray-Hajduk Split maçının muhtemel 11'leri
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3. ön eleme turu maçında sahasında Hırvat ekibi Hajduk Split'i konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 24.09.2020 - 08:45
Neftçi Bakü'yü eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükselen temsilcimiz Galatasaray, play-off'a yükselmek için sahaya çıkıyor.
SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Craig Pawson yönetecek. Karşılaşma D-Smart platformundaki Spor Smart kanalından canlı yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray
Fatih
Omar
Luyindama
Marcao
Linnes
Donk
Belhanda
Ömer Bayram
Emre Kılınç
Babel
Diagne
Hajduk Split
Posavec
Mujakic
Colina
Vuskovic
Todorovic
Nejasmic
Caktas
Juric
Diamantakos
Jairo
Gyurcso