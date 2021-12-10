Galatasaray, İtalya basınında gündem oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yla berabere kalıp gruptan lider çıkan Galatasaray, İtalya basınında manşetleri süsledi.

Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, 12 puanla grubunu namağlup lider bitirdi.

Milan ve Fiorentina’nın eski teknik direktörü olan Fatih Terim’in ‘İkinci evim’ dediği Çizme’de basın, Lazio maçı sonrası deneyimli teknik adam ve takımı Galatasaray’ın istediği sonucu aldığını vurguladı.

İşte İtalya'daki tüm Galatasaray manşetleri...

TUTTOMERCATO: TERİM SARRI’Yİ KAFESE TIKTI

Tuttomercato’nun maç haberi "Terim, Sarri’yi kafese tıktı’ başlığıyla yayınlandı. Galatasaray’ın karşılaşmayı istediği tempoda götürdüğü, Lazio’nun bunu değiştiremediği belirtilen haberde ‘Yaşlı Tilki Terim, son 16 biletini kaptı" ifadesi kullanıldı.

SKY ITALIA: TÜRK DUVARI MAVİ BEYAZLARI DURDURDU

Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu Sky’ın internet sitesinde maçla ilgili ‘Türk duvarı mavi-beyazlıları durdurdu’ başlığı kullanıldı. Fazla gol pozisyonuna sahne olmadığı belirtilen karşılaşmada ev sahibi takımın bulduğu ender fırsatları da değerlendiremediği belirtilerek “Galatasaray’ı yenmeyi başaramadı” denildi.

CORRIERE DELLO SPORT : UZMAN TERİM OYUNUNU DİKTE ETTİ

Corriere dello Sport’taki haber ‘Terim, Sarri’yi play-off oynamak zorunda bıraktı’ başlıklı çıktı. Lazio’nun direkt olarak son 16 turuna çıkmak için gerekli galibiyeti Galatasaray karşısında alamadığı, sarı-kırmızılıların sağlam savunmasıyla grubu zirvede tamamlayacak sonucu aldığı vurgulanarak "Uzman Terim, oyununu dikte etti" yorumu yapıldı.

LA GAZZETTA DELLO SPORT : TÜRKLER ZORLANMADAN BİLETİ KAPTI

La Gazzetta dello Sport’ta "Lazio, senin payına play off düştü’" başlığıyla yayınlanan haberde az gol pozisyonlu karşılaşmada Immobile’nin iki önemli fırsattan yararlanamadığı ifade edilerek “Türkler fazla zorlanmadan son 16 turuna bileti kaptı” ifadesi kullanıldı.

EUROSPORT ITALIA: TERİM SARRI’NİN ÇANINA OT TIKADI

Eurosport Italia, "Terim, Sarri’nin çanına ot tıkadı" şeklindeki çarpıcı başlığı kullandığı haberinde Laziolu bir çok futbolcunun beklenen performanslarından uzakta olduğunu vurguladı. Maçtaki sonucun Galatasaray’ı lider olarak direkt üst tura taşıdığı kaydedildi.

TUTTOSPORT : SARRI PLAY-OFF’A TERİM SON 16’YA

Tuttosport’taki haber "Sarri Avrupa Ligi’nde play-off’a gitti" başlığıyla yayınlandı. Golsüz beraberliğin ardından Galatasaray’ın direkt olarak ikinci tura çıktığı, Lazio’nun ise baraj maçları oynaması gerekeceği hatırlatıldı. Maçtaki düşük tempo ve rakibin iyi savunmasının altı çizildi.