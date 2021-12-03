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Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Lazio - GS maçı tarihi

Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Lazio - GS maçı tarihi

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda namağlup yoluna devam eden Galatasaray, grubundaki son maçında Lazio ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?