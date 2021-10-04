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Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi E grubunda mücadele eden Galatasaray, üçüncü hafta maçında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?