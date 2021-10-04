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Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 04.10.2021 - 16:29
UEFA Avrupa Ligi E grubunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, ikinci hafta maçında, Olimpik Marsilya ile Marsilya'daki Velodrome Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona ererken sarı kırmızılılar, puanını 4'e yükselterek gruptaki liderliğini sürdürdü. Beraberliğin ardından Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı için geri sayım başladı.
Fatih Terim'in öğrencileri, grubun üçüncü haftasında Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Galatasaray zorlu deplasmanda üç puan almak için mücadele edecek.
Peki Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçının tarihi ve Galatasaray'ın fikstürü...
GALATASARAY-LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı, 21 Ekim Perşembe günü oynanacak.
Sarı kırmızılıların heyecanla beklediği karşılaşma, 22:00'de başlayacak ve dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.
GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma exxen.com üzerinden erişim sağlanabiliyor.
Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izlenebiliyor.
GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Cicaldau, Diagne.
GALATASARAY FİKSTÜRÜ
Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:
21 Ekim: (3. Hafta) Lokomotiv Moskova-Galatasaray
4 Kasım: (4. Hafta) Galatasaray-Lokomotiv Moskova
25 Kasım: (5. Hafta) Galatasaray-Olympique Marsilya
9 Aralık: (6. Hafta) Lazio-Galatasaray