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    Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrarlanabilir

    Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrarlanabilir

    Rus basını, Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında hakemin kural hatasını yaptığını ve maçın tekrarlanması gerektiğini yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2021 - 13:16
    • Güncelleme : 06.11.2021 - 17:43
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    UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Lokomotiv Moskova arasındaki maç 1-1 sona ermişti.

    Ancak Rus basınından "championat.com" sitesi, İsviçreli hakem Sandro Scharer'in Lokomotiv oyuncusu Dmitri Zhivoglyadov'a 2 kez sarı kart göstermesine rağmen oyundan atmadığını iddia etti.

    Olayın kare kare fotoğrafları da yayınlandı. 90+2'de Kerem'e yapılan faul sonrasında Dmitri'ye kart çıktı. Sonrasında ise saha içi karıştı.

    Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrarlanabilir #1

    MAÇ TEKRAR EDİLEBİLİR

    Hakem bu bölgeye giderek Diagne'ye sarı kart çıkardı. Ardından cezalandırılan isim Barinov oldu. Sonra yine Zhivoglyadov'a kart çıktığı iddia edildi.

    Rus basını, hakemin olayların başında Zhivoglyadov'a çıkardığı kartı unutmuş olabileceğini belirtti. Raporlarda ise Dmitri Zhivologlyadov'a tek kart verildiği gözüküyor. Aksi halde maç tekrarı gerekecek.

    Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrarlanabilir #2

    Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrarlanabilir #3

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