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    Galatasaray, Marsilya'yı devirdi

    Galatasaray, Marsilya'yı devirdi

    Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray, Fransız temsilcisi Marsilya'yı 4-2 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 22:42
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 22:54
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    UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. karşılaşmasında Galatasaray, Fransız ekibi Marsilya'yı konuk etti.

    Galatasaray Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonucun ardından sarı - kırmızılılar, gruptan çıkmayı garantiledi.

    Galatasaray, Marsilya yı devirdi #1

    GOLLERİN 4'Ü GALATASARAY'DAN

    Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Alexandru Cicaldau, 30. dakikada kendi kalesine Caleta-Car, 64. dakikada Sofiane Feghouli ve 83. dakikada Ryan Babel kaydetti. Marsilya'nın sayıları ise 68. ve 85. dakikalarda Milik'ten geldi.

    LİDERLİĞİMİZ SÜRÜYOR

    Sarı-kırmızılılar, E Grubu'nda 3. galibiyetini aldı ve puanını 11'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Marsilya ise 4 puanla 3. sırada yer aldı.

    Galatasaray, grubun son maçında Lazio deplasmanına gidecek. Marsilya ise Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak.

    Galatasaray, Marsilya yı devirdi #2

    GALATASARAY, NASIL LİDER ÇIKAR?

    Galatasaray, Lazio deplasmanında tüm tek farklı gollü mağlubiyetlerde, beraberlikte ve galibiyette grubu lider olarak tamamlayacak.

    Galatasaray, Marsilya yı devirdi #3

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