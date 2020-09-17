Dolar
7.548
0.5836%
Euro
8.9405
0.8232%
Altın
1944.2
-0.764%
Borsa
1110.66
0.3206%
G. Altın
471.573
-0.3052%
Bitcoin
82023.97
-1.6411%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C
    Galatasaray, Neftçi Bakü'yü 3 golle mağlup etti

    Galatasaray, Neftçi Bakü'yü 3 golle mağlup etti

    Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme karşılaşmasında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti. Cimbom'un golleri Diagne (2) ve Luyindama'dan geldi.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2020 - 20:50
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray, Avrupa Ligi 2. ön eleme karşılaşmasında Neftçi Bakü ile karşılaştı.

    Diagne (2) ve Luyindama'nın golleriyle Azerbaycan temsilcisini mağlup eden temsilcimiz 3. ön eleme maçında Hırvatistan Ligi ekiplerinden Hajduk Split ile karşılaşacak.

    DETAYLAR GELİYOR...

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir