Galatasaray, Neftçi Bakü'yü 3 golle mağlup etti

Galatasaray, Neftçi Bakü'yü 3 golle mağlup etti

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme karşılaşmasında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti. Cimbom'un golleri Diagne (2) ve Luyindama'dan geldi.

Galatasaray, Avrupa Ligi 2. ön eleme karşılaşmasında Neftçi Bakü ile karşılaştı.

Diagne (2) ve Luyindama'nın golleriyle Azerbaycan temsilcisini mağlup eden temsilcimiz 3. ön eleme maçında Hırvatistan Ligi ekiplerinden Hajduk Split ile karşılaşacak.

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