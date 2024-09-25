Galatasaray - PAOK maçının ilk 11'leri Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi PAOK ile karşı karşıya gelecek.

Haber Merkezi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek.

Ali Sami Yen'de saat 22.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray, bu sene Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan başladı. Play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşen sarı kırmızılı ekip, rakibine 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Kaan, Abdülkerim, Davinson, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Barış Alper, Osimhen

PAOK: Kotarski, Camara, Konstantelias, Chalov, Taison, Zivkovic, Colley, Kedziora, Jonny, Baba, Ozdoev