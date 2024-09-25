Galatasaray - PAOK maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek.
Ali Sami Yen'de saat 22.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Galatasaray, bu sene Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan başladı. Play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşen sarı kırmızılı ekip, rakibine 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Kaan, Abdülkerim, Davinson, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Barış Alper, Osimhen
PAOK: Kotarski, Camara, Konstantelias, Chalov, Taison, Zivkovic, Colley, Kedziora, Jonny, Baba, Ozdoev
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