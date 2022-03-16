- Haberler
- Avrupa Ligi Haberleri
- Galatasaray, Sneijder'i Barcelona maçına davet etti
Galatasaray, Sneijder'i Barcelona maçına davet etti
Sarı-kırmızılı yönetim eski oyuncusu Wesley Sneijder'e, Barcelona maçında tribünde yer alması için davet gönderdi.
- Haber Merkezi
- 16.03.2022 - 12:08
- Güncelleme : 16.03.2022 - 12:29
Eski teknik direktörü Fatih Terim'i Camp Nou'ya davet eden Galatasaray yönetimi, İstanbul'da oynanacak Barcelona rövanşına ise eski yıldızı Wesley Sneijder'i çağırdı.
MAÇI TRİBÜNDEN İZLEYECEK
Hollandalı efsane futbolcu, bir aksilik olmazsa perşembe akşamı tribündeki yerini alacak.
2013-2017 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı terleten Wesley Sneijder, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarın unutamadığı isimler arasına adını yazdırmıştı.