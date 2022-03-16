Petrol
101.41
1.50%
Euro
16.16
0.43%
Dolar
14.68
-0.10%
Altın
907.70
0.18%
Borsa
2095
0.77%
Bitcoin
595.487
3.41%
BTXN Coin
39.39
2.12%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Galatasaray, Sneijder'i Barcelona maçına davet etti

    Sarı-kırmızılı yönetim eski oyuncusu Wesley Sneijder'e, Barcelona maçında tribünde yer alması için davet gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 12:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray, Sneijder'i Barcelona maçına davet etti

    Eski teknik direktörü Fatih Terim'i Camp Nou'ya davet eden Galatasaray yönetimi, İstanbul'da oynanacak Barcelona rövanşına ise eski yıldızı Wesley Sneijder'i çağırdı.

    MAÇI TRİBÜNDEN İZLEYECEK

    Hollandalı efsane futbolcu, bir aksilik olmazsa perşembe akşamı tribündeki yerini alacak.

    2013-2017 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı terleten Wesley Sneijder, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarın unutamadığı isimler arasına adını yazdırmıştı.

    Galatasaray, Sneijder i Barcelona maçına davet etti #1


    İlginizi Çekebilir

    Van’da, 1.533 kaçak göçmen yakalandı
    3. Sayfa

    Van’da, 1.533 kaçak göçmen yakalandı

    Kripto Paralardan Sürekli Kazanç Nasıl Alabilirim?
    Btcrobo

    Kripto Paralardan Sürekli Kazanç Nasıl Alabilirim?

    İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamaları: 13 kişi öldü, 814 kişi yaralandı
    Dünya

    İran'da "Çarşamba Suri" kutlamaları: 13 kişi öldü, 814 kişi yaralandı

    Görüş Bildir