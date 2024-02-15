Galatasaray - Sparta Prag - CANLI SKOR

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12' Angelo Preciado'nun pasında topu alan Jan Kuchta'nın vuruşu Muslera'da kaldı. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havada.
10' Qazim Laci'nin savunma arkasına uzun pası çok hızlı. Top kaleci Muslera'da kaldı.
8' Barış Alper'in sağ kanattan ortasında Mertens kale önünde topa dokunamadı.
7' Qazim Laci'nin kullandığı köşe vuruşunda Filip Panak'ın kafa vuruşu auta gitti.
6' Nelsson'un kaptırdığı topta topu alan Veljko Birmancevic sol çaprazdan kaleyi düşündü. Muslera'nın ayağıyla kurtardığı top kornere gitti.
4' Qazim Laci'nin kullandığı köşe vuruşunu Mauro Icardi ön direkte kafayla karşıladı.
3' Angelo Preciado'nun sağ kanattan ortasında Lucas Torreira'nın uzaklaştırmak istediği top kornere gitti.
1' Sparta Prag'da Adam Karabec'in sol kanattan ortasında Qazim Laci'nin kafa vuruşu dışarıya gitti.
1' Maç başladı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşıyor.
Ali Sami Yen'de saat 20.45'te başlayan müsabaka, EXXEN platformundan yayınlanıyor.
Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapıyor.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson Sanchez, Nelsson, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Sparta Prag: Vindahl, Krejci, Sorensen, Vitik, Rynes, Laçi, Kairinen, Preciado, Birmancevic, Karabec, Kuchta
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