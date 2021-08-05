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    Galatasaray St. Johnstone ile berabere kaldı

    Galatasaray St. Johnstone ile berabere kaldı

    Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 22:53
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 23:12
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    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İskoç ekibi St. Johnstone'u ağırladı.

    Galatasaray'da Fernando Muslera, 55. dakikada rakibini düşürdüğü için kırmızı kart gördü ve kaleye Berk Balaban geçti. St. Johnstone, 58. dakikada Jason Kerr ile golü buldu.

    BERABERLİK GOLÜ YENİ TRANSFERDEN GELDİ

    Sarı-kırmızılı temsilcimiz, 60. dakikada yeni transferi Sacha Boey ile durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

    Galatasaray, St. Johnstone ile rövanş maçını 12 Ağustos Perşembe günü İskoçya'da oynayacak.

    Galatasaray St. Johnstone ile berabere kaldı #1

    ÜÇ TRANSFER İLK KEZ SAHADA

    Galatasaray'ın üç transferi, sarı-kırmızılı formayı ilk kez St. Johnstone mücadelesinde giydi.

    Fatih Terim, yeni transferleri Berkan Kutlu, van Aanholt ve Sacha Boey'e ilk kez görev verdi.

    Galatasaray'da kasık fıtığı ameliyatı olan Taylan Antalyalı da sakatlığından sonra ilk kez takımdaki yerini aldı.

    Galatasaray St. Johnstone ile berabere kaldı #2

    Galatasaray St. Johnstone ile berabere kaldı #3

    Galatasaray St. Johnstone ile berabere kaldı #4

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