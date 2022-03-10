Barcelona - Galatasaray maçı öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, Camp Nou'ya gitmek için toplandı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele Türkiye saati ile 23:00'da başlayacak. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu üstlenecek.

Galatasaray taraftarı Camp Nou yolunda İZLE







GALATASARAY TARAFTARI BARCELONA'DA

Maç öncesinde iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Galatasaray taraftarı da takımını yalnız bırakmamak için Barcelona'ya akın etti.

Maç öncesinde toplanan taraftarlar, Camp Nou'ya gitmek için yola çıktı.