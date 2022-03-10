Petrol
109.31
-1.65%
Euro
16.36
0.66%
Dolar
14.85
1.38%
Altın
953.15
1.55%
Borsa
2042
-0.03%
Bitcoin
588.519
-4.59%
BTXN Coin
39.11
1.98%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C
    Galatasaray taraftarı Camp Nou yolunda

    Galatasaray taraftarı Camp Nou yolunda

    Barcelona - Galatasaray maçı öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, Camp Nou'ya gitmek için toplandı.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 21:26
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 21:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

    Mücadele Türkiye saati ile 23:00'da başlayacak. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu üstlenecek.

    Galatasaray taraftarı Camp Nou yolunda İZLE


    GALATASARAY TARAFTARI BARCELONA'DA

    Maç öncesinde iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Galatasaray taraftarı da takımını yalnız bırakmamak için Barcelona'ya akın etti.

    Maç öncesinde toplanan taraftarlar, Camp Nou'ya gitmek için yola çıktı.

    Galatasaray taraftarı Camp Nou yolunda #1

    Galatasaray taraftarı Camp Nou yolunda #2


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Instagram'da veri tasarrufu nasıl açılır
    Teknoloji

    Instagram'da veri tasarrufu nasıl açılır

    Joan Laporta: Galatasaray maçı kolay olmayacak
    Avrupa Ligi

    Joan Laporta: Galatasaray maçı kolay olmayacak

    Görüş Bildir