Haber Merkezi
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.
Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından ise sarı-kırmızılı taraftarlardan olay bir protesto geldi.
TARAFTAR ISLIKLADI
Dinamo Kiev'in 3 isabetli şutunun da golle sonuçlanmasının ardından Galatasaray taraftarı, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya büyük tepki gösterdi.
38 yaşındaki file bekçisi, tepkiler sonrası Okan Buruk'a "bitti" tarzında bir hareket yaparak hızlı adımlarla soyunma odasına gitti.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Muslera, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 26 resmi maçta kalesinde 37 gol gördü. Uruguaylı, 5 maçta da kalesini gole kapattı.
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