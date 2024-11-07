Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta müsabakasında Galatasaray, İngiltere temsilcisi Tottenham ile karşı karşıya geldi.
Mücadelede Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser düdük çaldı.
Müsabaka öncesinde ise Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ni dolduran Galatasaray taraftarı Filistin'i unutmadı.
Sarı-kırmızılı futbolseverler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
GALATASARAY TARAFTARI, TEKBİR GETİRDİ
Galatasaraylılar, 'Kahrolsun İsrail' ve 'Filistin'e özgürlük' tezahüratlarının ardından tekbir getirdi.
Ortaya çıkan bu görüntüler ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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