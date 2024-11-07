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Galatasaray taraftarı, tekbir getirdi

Galatasaray taraftarı, tekbir getirdi Galatasaray taraftarı, Tottenham'la oynanan UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı futbolseverler daha sonra ise tekbir getirdi.