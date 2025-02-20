Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray evinde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaş

Galatasaray taraftarlar, İstanbul’daki soğuk ve kar yağışlı havaya rağmen tribünleri doldurdu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, futbolculara tezahüratlarla destek oldu.

CELTIC TARAFTARINA TEŞEKKÜR PANKARTI

Taraftarlar ayrıca Filistin'e olan destekleri için Celtic taraftarına teşekkür pankartı açtı ve Filistin’deki soykırımın durdurulması için çağrıda bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Doğu Tribünü’nde açılan pankartta, "Filistin’e olan sarsılmaz destekleri için Celtic taraftarlarına teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca kale arkasında yer alan tribünlerde de ‘Filistin’deki soykırımı durdurun’ ve ‘Filistin özgür değilse, dünya tutsaktır’ yazılı pankartlara yer verildi.