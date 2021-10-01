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Galatasaray tribünlerinden Marsilya taraftarına cevap
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Marsilya-Galatasaray maçında, sarı-kırmızılı tribünleri kışkırtmak için açılan Ermenistan bayrağına karşılık, Azerbaycan bayrağı açıldı.
- Haber Merkezi
- 01.10.2021 - 16:11
Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız temsilcisi Marsilya'ya konuk oldu.
Mücadele 0-0'lık beraberlikle biterken Galatasaray, 4 puanla liderliğini sürdürdü.
Maçtan önce ve müsabaka sırasında Marsilya tribünleri, sarı-kırmızılı taraftarları Ermenistan ve Kürdistan bayraklarıyle tahrik etmeye çalıştı.
AZERBAYCAN BAYRAĞIYLA CEVAP
İki tribün birbirine meşaleler atarken güvenlik güçleri yalnızca Galatasaray tribünlerine biber gazı sıktı.
Sarı-kırmızılı tribünlerden, Ermenistan bayrağı açan Marsilya tribünlerine cevap Azerbaycan bayrağıyla geldi.