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    Galatasaray tribünlerinden Marsilya taraftarına cevap

    Galatasaray tribünlerinden Marsilya taraftarına cevap

    UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Marsilya-Galatasaray maçında, sarı-kırmızılı tribünleri kışkırtmak için açılan Ermenistan bayrağına karşılık, Azerbaycan bayrağı açıldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2021 - 16:11
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    Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız temsilcisi Marsilya'ya konuk oldu.

    Mücadele 0-0'lık beraberlikle biterken Galatasaray, 4 puanla liderliğini sürdürdü.

    Maçtan önce ve müsabaka sırasında Marsilya tribünleri, sarı-kırmızılı taraftarları Ermenistan ve Kürdistan bayraklarıyle tahrik etmeye çalıştı.

    Galatasaray tribünlerinden Marsilya taraftarına cevap #1

    AZERBAYCAN BAYRAĞIYLA CEVAP

    İki tribün birbirine meşaleler atarken güvenlik güçleri yalnızca Galatasaray tribünlerine biber gazı sıktı.

    Sarı-kırmızılı tribünlerden, Ermenistan bayrağı açan Marsilya tribünlerine cevap Azerbaycan bayrağıyla geldi.

    Galatasaray tribünlerinden Marsilya taraftarına cevap #2

    Galatasaray tribünlerinden Marsilya taraftarına cevap #3

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