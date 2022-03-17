Galatasaray turu geçerse ne kadar kazanacak

Avrupa Ligi’nde Son 16 turuna kalarak 17.5 milyon euro gelirin sahibi olan Galatasaray, eğer Barcelona’yı devirir ve adını çeyrek finale yazdırırsa, kasasına buna ek olarak 1.8 milyon euro koyacak.

YAYIN GELİRİ 5 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılıların, UEFA’nın yayın geliri havuzundan ise bu sezon ortalama 5 milyon euro civarı bir para alması bekleniyor.