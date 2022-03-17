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Galatasaray turu geçerse ne kadar kazanacak
Avrupa Ligi'nde şu ana kadar 17.5 milyon euro gelir elde eden sarı-kırmızılılar turu geçmesi halinde 1.8 milyon euroyu da kasasına koyacak.
- Haber Merkezi
- 17.03.2022 - 12:35
Avrupa Ligi’nde Son 16 turuna kalarak 17.5 milyon euro gelirin sahibi olan Galatasaray, eğer Barcelona’yı devirir ve adını çeyrek finale yazdırırsa, kasasına buna ek olarak 1.8 milyon euro koyacak.
YAYIN GELİRİ 5 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılıların, UEFA’nın yayın geliri havuzundan ise bu sezon ortalama 5 milyon euro civarı bir para alması bekleniyor.