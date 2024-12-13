Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'u garantiledi!

AA & Ensonhaber

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, geride kalan altı haftayı üçer galibiyet ve beraberlikle kapattı.

Yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, topladığı 12 puanla altıncı sırada yer aldı.

PLAY-OFF GARANTİLENDİ

Galatasaray'ın son 2 haftasına girilen ligde ilk 24 içinde yer alarak play-off oynaması matematiksel olarak kesinleşti.

6 TAKIM DAHA PLAY-OFF'A KALDI

Sarı-kırmızılıların yanı sıra; İtalya'nın Lazio, İspanya'nın Athletic Bilbao, Belçika'nın Anderlecht, Fransa'nın Olimpik Lyon, Almanya'nın Eintracht Frankfurt ve İngiltere'nin Manchester United takımlarının tur atlaması garantilendi.

DINAMO KIEV ELENDİ

Oynadığı 6 maçı da kaybeden Dinamo Kiev'in ise matematiksel olarak tur atlama şansı kalmadı. Ukrayna temsilcisi, turnuvaya veda etmesi kesinleşen ilk takım oldu.

HEDEF İLK 8'DE YER ALMAK

Galatasaray, Kupa 2'de ilk 8 içinde yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'nde kalan 2 haftada 21 Ocak 2025'te sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, 30 Ocak 2025'te ise deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak.

Galatasaray, söz konusu 2 müsabakayı minimum kayıpla geçerek bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında oynanan Avrupa Ligi'ni ilk 8 içinde bitirmek için mücadele edecek.

Sezonu ilk 8 içinde bitiren takımlar, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. 9 ile 24. sıra arasındaki ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için play-off oynamak zorunda kalacak.

LİGİN EN GOLCÜ İKİ TAKIMINDAN BİRİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 6 haftanın en golcü iki takımından biri konumunda.

Kupa 2'de geride kalan 6 maçta 15 kez fileleri sarsan sarı-kırmızılı ekip, 36 takım arasında zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, en golcü takım sıralamasında zirveyi Fransız takımı Olimpik Lyon ile paylaşıyor.

Galatasaray'da birçok futbolcu Avrupa Ligi'nin hücum istatistiklerinde zirvede yer aldı. Dries Mertens, çıktığı 6 maçta yaptığı 5 asistle UEFA Avrupa Ligi'nin en fazla gol pası veren oyuncusu oldu.

Victor Osimhen, süre aldığı 4 maçta çektiği 24 şutla en fazla gol girişiminde bulunan futbolcular arasında zirvede yer aldı. Mauro Icardi 18, Barış Alper Yılmaz 17, Yunus Akgün 16, Gabriel Sara ise 14 şutla zirveyi zorluyor.

SAVUNMASI SIKINTILI

Galatasaray, hücumdaki etkinliğini savunmaya yansıtamıyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6 müsabakada kalesinde 11 gol gören sarı-kırmızılılar, play-off barajındaki ilk 24 takım arasında en fazla gol yiyen 2 takımdan biri. Galatasaray'ın haricinde 24. sıradaki İsveç temsilcisi Elfsborg da kalesinde 11 gol gördü.

İlk 24'te kalesinde en fazla gol gören takımlar olan Galatasaray ile Elfsborg, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde birbirine rakip oldu. İki ekip arasındaki 3. hafta mücadelesini 4-3 sarı-kırmızılı ekip kazanmıştı.

YUNUS AKGÜN, GOL KRALLIĞINDA İDDİALI

Galatasaray'ın yıldız kanat oyuncusu Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'nde gol krallığında iddialı bir şekilde ilerliyor.

Avrupa Ligi'ndeki sırasıyla PAOK, RFS, Elfsborg ve Tottenham maçlarında birer gol kaydeden Yunus, 5. haftadaki AZ Alkmaar müsabakasını boş geçti. Altıncı haftadaki Malmö maçında skor üretmeyi başaran 24 yaşındaki futbolcu, toplam 5 gole ulaştı.

Yıldız futbolcu, Kupa 2'deki gol krallığı yarışında; 5'er golü bulunan Macar ekibi Ferencvaros'tan Barnabas Varga, Portekiz'in Porto takımından Samu ve İngiltere temsilcisi Manchester United'dan Rasmus Hojlund ile zirveyi paylaşıyor.