Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nden ne kadar para kazandı?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nden ne kadar para kazandı?

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu birinci sırada bitiren Galatasaray, kasasını doldurdu. Galatasaray'ın kazandığı parayı net olarak öğrenmek isteyenler ise internette araştırma yapmaya başladı.

Fatih Terim'in öğrencileri Süper Lig'de inişli-çıkışlı bir grafik sürdürerek, lider Trabzonspor'un gerisine düştü.

Süper Lig'de istenilen başarıyı veremeyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio deplasmanında aldığı 0-0 beraberliğin ardından grubu 12 puanla zirvede tamamlayan Galatasaray, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarısı göz doldururken, kasasına ise yüklü miktarda para koydu.

Galatasaray'ın ne kadar para kazandığını merak edenler, "Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nden ne kadar para kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nden ne kadar para kazandı? İşte detaylar...

GALATASARAY, UEFA AVRUPA LİGİ'NDEN NE KADAR PARA KAZANDI?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği için 3.63 milyon euro ayakbastı parası kazandı. Grupta elde ettiği üç galibiyetin karşılığında sarı-kırmızılı ekip, 1.9 milyon euro daha kasasına koydu.

Galatasaray üç beraberlik için 630 bin euro kazandı. Grubu lider bitirdiği için ise 1.1 milyon euro daha kazanan Galatasaray, son 16 turuna katılım ücreti olarak kasasına 1.2 milyon euro daha koydu.

Galatasaray ayrıca katsayı payı olarak 3.03 milyon euro elde etti. Turnuvaya 3. ön eleme turundan başlayan Galatasaray, bu etapta ve play-off turunda ise yaklaşık 500 bin euro gelir elde etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-kırmızılı ekip çeyrek finale yükselirse 1.5 milyon euro, yarı finale giderse 2.4 milyon euro daha kazanacak.