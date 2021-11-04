Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa gecesi

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe, gruplarının 4. maçına çıkıyor.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek.

Galatasaray’ın stadında 20.45'te başlayacak müsabakayı, İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 7 puanla ilk sırada bulunuyor. Bir beraberlik ve 2 yenilgisi olan Rus ekibi ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey, karşılaşmada görev yapamayacak. UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maç kadrosunda yer alamayacak.

İLK 11’LER

Galatasaray’ın ilk 11’ini dün Fatih Terim açıklamıştı.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Morutan, Halil Dervişoğlu

Lokomotiv Moskova (Muhtemel): Guilherme, Zhivoglyadov, Jedjav, Barinov, Rybus, Maradishvili, Beka Beka, Zhemaletdinov, Rybchinskiy, Anjorin, Kerk

FENERBAHÇE ANTWEP'İN KONUĞU

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak.

Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Grupta iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 2 puanla 3. sırada yer alıyor. Eintracht Frankfurt (1-1) ve Royal Antwerp (2-2) ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Olympiakos'a ise 3-0 yenildi.

FENERBAHÇE’DE 8 EKSİK

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo, takımdaki yerlerini alamayacak. Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Serdar Aziz ile Mesut Özil'in de kadroya dahil edilmesi beklenmiyor. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Antwerp: Butez, Bataille, Almeida, De Laet, Vines, Verstraete, Yussuf, Gerkens, Fischer, Samatta, Frey

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Mert Hakan, Sosa, Ferdi, İrfan, Berisha, Rossi