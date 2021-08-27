Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA geliri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ne kadar gelir elde edecekleri belirlendi.

UEFA Avrupa Ligi yolunda rakiplerini eleyen Fenerbahçe ve Galatasaray, turnuvadaki yerini aldı. Play-off turunda sarı-lacivertliler Helsinki'yi, sarı-kırmızılılar ise Randers'ı geçerek Kupa 2 biletini aldı.

Temsilcilerimizin hangi gruplarda oynayacağı ve rakipleri belli oldu. Fenerbahçe D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt, Royal Antwerp ile karşılaşacak.

Galatasaray ise E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya'ya karşı mücadele edecek.

Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri İZLE

465 MİLYON EUROLUK GELİR DAĞITILACAK

Temsilcilerimiz Avrupa Ligi katılmıyla UEFA gelirlerini kasasına koymuş oldu. UEFA, Avrupa Ligi için 465 milyon euroluk toplam geliri dağıtma planı yayınladı. Bu planda artı veya eksi rakamlar olabileceği belirtilirken, rakamların tamamen 'plan' olduğunun altı çizildi.

Buna göre 465 milyon euronun 4'te 1'i gruplara katılım parası, yüzde 30'u performans odaklı, yüzde 15'i 10 yıllık katsayı dağıtım parası, yüzde 30'u ise TV ve pazarlama gelirleri olarak dağıtılacak.

KATSAYI ÖDEMESİ YAPILACAK

UEFA, ayrıca takımların 10 yıllık puanlarına göre 'katsayı ödemesi' de yapacak. Buna göre Galatasaray, 3.1 milyon euro gelir edecek. Fenerbahçe'nin geliri ise 2.5 milyon euro olacak. Gruplara katılım parasıyla birlikte Galatasaray'ın alacağı para yaklaşık 6.5 milyon euro, Fenerbahçe'nin ise 5.9 milyon euro olacak.

YAYIN GELİRİ MİKTARI BELİRSİZ

Türkiye'de TV yayın anlaşması sezon başında yenilendiği ve rakamlar kamuoyuna açıklanmadığı için Türk kulüpleri için TV gelirinin ne olduğu belirsiz.

Geçen sezon Sivasspor'un, tek başına UEFA Avrupa Ligi'ne katılım sağladığı için 7 milyon euro civarında bir gelir elde ettiği basına yansımıştı. Bu sene Fenerbahçe ve Galatasaray birlikte katıldığı için takımlarımızın bu civarda bir parayı paylaşabileceğini öngörebiliriz.

Konferans Ligi'nin oynanmaya başlamasıyla birlikte 'sadeleştirilen' UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkmak ve ikinci çıkmak arasında fark büyük.

Grup lideri bir tur daha az oynayacak. Grup ikincisi ise son 16 turuna kalmak için 1 tur daha mücadele edecek. Maddi anlamda da fark olacak. Grubu lider tamamlayan 1.1 milyon euro, ikinci 550 bin euro alacak.

Gruptan lider çıkmak için minimum 10 puan gerektiği için takımlarımızdan biri lider olursa 2.1 milyon euro performans geliri elde edecek. İkincilik için de en az 8-9 puan gerektiği düşünülürse buradan da 1.9 milyon euro civarı bir performans geliri olacağını not edebiliriz. ,

Yani bir takımımız gruptan lider çıkarsa en az 3.2 milyon euro daha kasasına para koyacak. İkinci çıkarsa 2.6 milyon euro para alacak.

EN AZ 10 MİLYON EURO

Galatasaray için grubu puansız kapatması halinde bile 10 milyon euro, Fenerbahçe için grubu puansız kapatması halinde bile 9.4 milyon euro paranın kasalarına gireceğini varsayabiliriz. Lider çıktıkları durumda Galatasaray 13.2, Fenerbahçe 12.6 milyon euro gelir elde edilecek. Grubu ikinci sırada bitirmek demek, Galatasaray için 12.6, Fenerbahçe için 12 milyon euro gelir demek. Çeyrek final başarısında ise bu gelirlere 1.8 milyon euro eklenecek.

UEFA Avrupa Ligi’ne katılım payı; 3 milyon 63 bin euro, galibiyet primi; 630 bin euro, beraberlik primi; 210 bin euro olacak.

Avrupa Ligi grubunu lider tamamlayan her takım 1.1 milyon bonus kazanacak. 2.'nin kasasına 550 bin euro girecek. Eleme turlarına katılan takımlar 500 bin euro alacak.

Son 16’ya kalan takımlar 1.2 milyon euro, çeyrek finale kalan takımlar 1.8 milyon euro, yarı finale kalan takımlar 2 milyon 800 bin euro ve finale kalan takımlar ise 4 milyon 600 bin euro kazanacak.

Şampiyon takım ise ekstra 4 milyon euro daha kazanacak.