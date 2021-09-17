Galatasaray, yeni transferlerin maaşlarını çıkarttı

Yeni sezonda kadrosunu güncelleyen sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nden gelen katılım ve galibiyet primiyle yeni transferlerin maaşlarını ödeyecek kadar kazandı.

Sezon başında transfere 25.3 milyon euro harcayarak tarihin en hareketli dönemlerinden birini yaşayan Galatasaray, maaş bütçesini de 62.5 milyon eurodan, 48.2 milyon euroya düşürmüştü.

Takımın yaş ortalamasını da düşürerek genç ve dinamik bir ekip yaratan Galatasaray, bu durumun karşılığını sahada da almaya başladı. Aslan, sezonun ilk resmi maçında Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda ekibi PSV'ye diş geçiremese de UEFA Avrupa Ligi'nde St. Johnstone ve Randers'ı eleyerek gruplara kalmasını bildi.

Avrupa Ligi’ne katılım parası olarak 3 milyon 63 bin euroluk gelir elde eden sarı-kırmızılılar, son 10 yıllık kulüp sıralamasında 9. sırada yer alması nedeniyle de Avrupa Ligi'ndeki katsayı hissesinden de yararlandı. Bu nedenle yüzde 15'lik bir gelir daha sağlayan Galatasaray, 3 milyon 168 bin euroyu da kasasına koydu.

YENİ TRANSFERLERİN MAAŞLARI ÇIKTI

Gruptaki ilk maçında da İtalyan temsilcisi Lazio'yu 1-0 deviren Galatasaray, 630 bin euroluk galibiyet priminin de sahibi oldu. Sarı-kırmızılı ekip, böylece şimdiden UEFA Avrupa Ligi'nden 6 milyon 861 bin euro (69.4 milyon TL) kazandı.

Yeni sezon öncesinde tam 9 ismi kadrosuna katan Galatasaray, söz konusu futbolculara toplamda senelik 7 milyon 90 bin euro ödeyecek. Yani Galatasaray, henüz eylül ayı dahi sona ermeden sadece UEFA'dan kazandığı parayla, yeni yıldızlarının yıllık maaşlarının neredeyse tamamını çıkarmış oldu.

YENİ TRANSFERLERİN YILLIK KAZANCI