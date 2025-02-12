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İHA

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar ile karşılaşacak olan Galatasaray, mücadele öncesinde Amsterdam’a ulaştı.

TARAFTARLARDAN MEŞALELİ SEVGİ GÖSTERİSİ

Takım otobüsünün otele varmasıyla birlikte, Hollanda’daki Galatasaray taraftarları meşaleler yakarak ve pankartlar açarak futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Tezahüratlarla takımlarına destek veren taraftarlar, atmosferi adeta bir tribün havasına çevirdi. Yoğun ilgi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen futbolcular, taraftarların coşkusuna selamla karşılık verdikten sonra otele geçerek dinlenmeye çekildi.

Galatasaray, yarın AZ Alkmaar karşısında avantajlı bir skor almak için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise şimdiden takımlarına tam destek vererek Hollanda’da unutulmaz bir gece yaşattı.