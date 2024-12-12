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Avrupa Ligi



Galatasaray'a kötü haber! Davinson Sanchez, Malmö maçına devam edemedi

Galatasaray'a kötü haber! Davinson Sanchez, Malmö maçına devam edemedi Galatasaray'ın Malmö'ye konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi maçının ilk yarısında savunma oyuncusu Davinson Sanchez, sakatlık geçirdi. Kolombiyalı futbolcunun yerine ise oyuna Kerem Demirbay dahil oldu.