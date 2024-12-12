Galatasaray'a kötü haber! Davinson Sanchez, Malmö maçına devam edemedi

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde İsveç ekibi Malmö ile temsilcimiz Galatasaray, karşı karşıya geldi.
Eleda Stadyumu’nda müsabakanın ilk yarısında Galatasaray'a kötü bir haber geldi.
DAVINSON, SAKATLIK GEÇİRDİ
Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, sakatlandı ve oyundan çıktı.
Galatasaray'da sakatlanan Sanchez yerine 32. dakikada Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.
Sahayı yürüyerek terk eden başarılı futbolcunun son durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
SAHA İÇİNDE DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'daki bu mecburi değişiklik sonrası Abdülkerim Bardakcı, sol stoperden savunmanın merkezine geçti.
Berkan Kutlu ise Abdülkerim'in yerine 3'lü savunmanın soluna geçti.
Sarı-kırmızılılarda Berkan'ın boşalttığı sol kanatta ise Yunus Akgün görev yapmaya başladı.
(Görüntüler TRT 1'den alınmıştır)
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