Galatasaray'a kötü haber! Mauro Icardi, sahayı sedyeyle terk etti

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray ile İngiliz ekibi Tottenham karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ikinci yarısında ise sarı-kırmızılı takımda moralleri bozan bir gelişme yaşandı.

SEDYEYLE KENARA GELDİ

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi sakatlandı. Müsabakanın 81. dakikasında Icardi, Tottenham kalecisi Fraser Forster’e baskı yaptığı sırada kendi yere bıraktı.

Oyuna devam edemeyen 31 yaşındaki futbolcu saha kenarına sedye getirildi.

Mauro Icardi’nin yerine 85. dakikada Michy Batshuayi oyuna girdi.

GALATASARAY, AÇIKLAMA YAPTI

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, karşılaşmanın hemen ardından Icardi ile ilgili açıklama yaptı.

İnce, şunları dedi: