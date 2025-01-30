Galatasaray'a kötü haber! Victor Osimhen, cezalı duruma düştü

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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son hafta mücadelesinde Hollanda ekibi Ajax ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi.

Johan Cruijff Arena’da oynanan müsabakanın ilk yarısında Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Victor Osimhen, Ajax maçının 38. dakikasında sarı kart gördü.

OSIMHEN, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Osimhen, korner sonrası Ajax kalecisi Pasveer'i engellediği için sarı kart ile cezalandırıldı.

Nijeryalı golcü, bu sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.