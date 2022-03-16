Galatasaray'da Barcelona maçı primi belli oldu

Sarı-kırmızılılarda, Barcelona ile oynanacak rövanş mücadelesi için galibiyet alınması halinde oyunculara 650 bin euro prim dağıtılacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, perşembe günü İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak.

İstanbul'da oynanacak mücadele saat 20:45'te başlayacak. Mücadele Exxen platformundan canlı yayınlanırken, karşılaşmayı İtalyan hakem Daniel Orsato yönetecek.

Mücadele öncesi sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde son çalışmalarını tamamladı.

Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti.





ANTRENMANI BURAK ELMAS DA İZLEDİ

Antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Barcelona maçının taktiğinin çalışıldığı belirtildi.

Antrenmanı Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı da takip etti. Elmas ayrıca Sportif Direktör Pasquale Sensibile ile saha kenarında bir süre görüşme yaptı.

Antrenmanda sakatlıkları bulunan Arda Turan ile ateşlenen Halil Dervişoğlu yer almazken, kaleci Fernando Muslera da takımdan ayrı çalıştı.





GALİBİYET PRİMİ 650 BİN EURO

İspanya'daki maçtan önce Galatasaraylı yöneticilerin aralarında görüştükleri tur primi sonunda netlik kazandı.

Sarı-Kırmızılı oyunculara Barcelona'yı elemeleri halinde 650 bin euro tutarında bir prim dağıtılacağı öğrenildi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, prim haberini takıma Beşiktaş derbisi sonrasında verdiği belirtiliyor.

