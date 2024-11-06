Galatasaray'da Fernando Muslera dönüyor

Haber Merkezi
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, perşembe akşamı oynanacak mücadelede forma giyebilecek.
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı.
3 MAÇTA KALEYİ GÜNAY'A BIRAKTI
PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da kaleyi koruyabilecek.
Muslera'nın yokluğunda söz konusu maçlarda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yaptı.
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