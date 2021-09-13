Galatasaray'da Lazio maçı hazırlıkları başladı

Sarı-kırmızılılarda Avrupa Ligi'nde oynanacak Lazio maçının hazırlıkları başladı.

Galatasaray'da Trabzonspor maçının ardından artık tüm gözler, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio karşılaşmasına çevrildi.

Çarşamba günü kendi stadında Lazio'yu sahasında ağırlayacak olan ve taraftarı önünde bu sezon ilk maçına çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da, hazırlıklar hemen başladı.

MARCAO DÖNÜYOR

Sarı-kırmızılılarda ilk 11 için de planlar yapılmaya başlandı. Teknik direktör Fatih Terim, Lazio maçında öncelikle Marcao'ya formasını verecek. Galatasaray'da Kerem ile barışan ve idmanlara dönen Marcao'nun şans bulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Teknik direktör Fatih Terim, Marcao'nun 11'e dönmesi sonrasında öncelikli olarak savunma hattında Victor Nelsson'u kesmeyi düşünüyor. Luyindama ile birlikte birçok maça çıkan Marcao'nun, stoperde görev alması bekleniyor.

Lazio gibi büyük maçta Marcao-Nelsson ikilisini kullanmaya sıcak bakmayan Terim, idmanlarda Luyindama ve Marcao'yu deneyecek.

SAĞ BEKTE İKİ ALTERNATİF

Sol bekte Van Aanholt oynamaya devam edecek. Fatih Terim, sağ bekte ise Alpaslan Öztürk ve Yedlin ikilisinden birine hafta içindeki idmanlardan sonra karar verecek. Şu anda Yedlin önde görünüyor.

Orta sahada Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı ikilisini kullanmayı planlayan Fatih Terim, ileri uçta ise Cicaldau, Morutan ve Kerem Aktürkoğlu'nu düşünüyor. Son performanslarına göre; Ryan Babel, Emre Kılınç ve sakatlığı bulunan Feghouli de forma adayları arasında bulunuyor.

EMRE KILINÇ’IN SAKATLIK DURUMUNA BAKILACAK

Fatih Terim'in burada kesmesi en muhtemel isim olarak Kerem Aktürkoğlu görülüyor. Trabzonspor maçında 2 gol atan Emre Kılınç'ın sakatlık durumuna göre yeniden durum değerlendirmesi yapılacak.

FORVETTE HALİL DERVİŞOĞLU

Halil Dervişoğlu'nun Trabzonspor maçındaki performansından memnun olan Fatih Terim, genç oyuncusunu yeniden görevlendirmeye hazırlanıyor. Formanın ikinci adayı Mbaye Diagne olurken, Mustafa Muhammed ise 3. seçenek konumunda bulunuyor.

GALATASARAY’IN MUHTEMEL 11’İ